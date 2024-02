Centro de Cidadania LGBTI promove roda de conversa sobre o Dia da Visibilidade Trans em Quatis - Divulgação

O Centro de Cidadania LGBTI Agulhas Negras (CCLGBTI) promoveu na última quarta-feira (31) uma roda de conversa sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, celebrado no dia 29 de janeiro. O evento, que teve como tema “TRANSformando Vidas: celebrando a identidade trans e travesti”, foi realizado no galpão do CREAS de Quatis.

O encontro contou com a participação da equipe do CCLGBTI Agulhas Negras, de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), de psicólogos e técnicos, de usuários da área de abrangência da região das Agulhas Negras, como Quatis, Porto Real e Resende, representantes de serviços públicos de Quatis, além de moradores e ativistas da cidade.

No evento, os participantes debateram sobre a importância da data celebrativa e ainda abordaram diversos conteúdos referentes ao tema. Durante a conversa, pessoas trans e travestis presentes também puderam compartilhar um pouco de suas histórias e vivências como parte de um diálogo construtivo e conscientizador, destacando também a luta e o combate ao preconceito e à transfobia.