Cantor Thiago Martins se apresenta na sexta-feiraDivulgação

Publicado 30/01/2024 17:55

A Prefeitura de Quatis anunciou a programação oficial do Carnaval 2024 na cidade. Thiago Martins, Julinho Marassi e Gutemberg, Hellen Reis e banda A Base estão confirmados na folia entre os 9 e 13 de fevereiro.

A festa conta ainda com desfile da Charanga da Alegria, trazendo as clássicas marchinhas de carnaval, e Vinny DJ, agitando o som na caixa nas cinco noites de festa com os maiores hits do momento e do carnaval.

E para as crianças, a alegria está garantida em quatro dias de matinê no centro da cidade e nos distritos com muita recreação infantil da “RecreAÊ”. Em breve, será divulgada a programação dos blocos de rua.

Confira o calendários de shows na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro:

Sexta-feira, dia 9/02:

21h - Julinho Marassi e Gutemberg

23h30 - Thiago Martins

Sábado, dia 10/02:

17h - Matinê (Falcão)

23h - Hellen reis

Domingo, dia 11/02:

17h - Matinê (Praça Teixeira Brandão)

23h - Banda A Base

Segunda-feira, dia 12/02

17h - Matinê (São Joaquim)

23h - Hellen Reis

Terça-feira, dia 13/02

16h - Matinê (Praça Teixeira Brandão)

23h - Banda A Base