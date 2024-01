Publicado 26/01/2024 08:00 | Atualizado 26/01/2024 09:21

Entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, o bairro Bondarovsky recebe o projeto Mãos à Obra. Para isso, as equipes estarão com tendas no bairro nesta sexta-feira (26) na Rua Olavo de Castro Lobo, na altura próximo a APAE, para recolher demandas dos moradores da localidade.

O Projeto tem como objetivo melhorar o serviço de infraestrutura no município, e levando à secretaria para mais próxima da população, realizando serviços oferecidos pela Secretaria de Infraestrutura, como: retirada de entulho, limpeza urbana, iluminação pública, limpeza e manutenção de bueiros, entre outros serviços que a população possa solicitar.

E agora também conta com visitas nas residências por uma equipe de agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) da Secretaria de Saúde, dando seguimento à Campanha e ressaltando a importância da ação ‘10 minutos contra a Dengue’.