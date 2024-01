Quatis realiza manejo de mais de 800 árvores - Divulgação

Publicado 18/01/2024 19:00 | Atualizado 18/01/2024 21:53

A Prefeitura de Quatis encerrou o ano de 2023 com grandes conquistas na área ambiental. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) registrou um total de 182 processos administrativos para manejo e avaliação de corte e poda de árvores em áreas públicas e privadas do município de Quatis.

Nas áreas públicas, a equipe técnica da SMSA realizou o manejo de 864 indivíduos arbóreos. Para seguir com a compensação ambiental, a equipe também plantou no município um total de 244 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Vale destacar que, no município de Quatis, a solicitação de poda e corte, além de avaliação das árvores, é regulamentada pela Lei Complementar Nº 28/2022, que inclui a Revisão do Código Ambiental do Município de Quatis.

Caso presencie danos às árvores, cortes ou podas irregulares, os moradores devem denunciar pelo telefone 0800 202 1033, ramal 1027, ou através do Grupamento Ambiental pelo número (24) 99826-1867.