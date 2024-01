Chuva causa transtornos e alagamentos em Quatis - Redes Sociais

Publicado 12/01/2024 21:21

A forte chuva que atingiu Quatis na tarde desta sexta-feira (12) deixou diversos pontos alagados na cidade. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 76 milímetros de chuva em 1 hora, chegando aos 83 milímetros no ponto máximo da tempestade.

Os locais mais afetados foram a Rua do Valão, no bairro Santo Antônio, além dos bairros Mirandópolis e Pilotos. No momento, as localidades já estão com os seus níveis de água reduzidos. Também foram registrados casos de famílias que tiveram suas casas invadidas pela água.

As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social estão nas ruas para identificarem os danos causados e oferecerem suporte, como distribuição de cestas básicas, para as famílias que tiveram suas residências afetadas pela chuva.

A Secretaria de Saúde também está trabalhando na montagem de um kit com produtos de limpeza para distribuir aos moradores mais afetados. A equipe também segue distribuindo 1 kg de ração para animais de estimação, além de veneno de ratos.

Em casos de emergência, como alagamentos, cheias de rios e queda de galhos e árvores os moradores devem acionar a Defesa Civil pelos telefones (24) 99826-1867 0800 202 1033. A meteorologia ainda prevê grandes volumes de chuva para este sábado (13) em Quatis.