Após chuva, muro de contenção da obra do novo hospital de Quatis apresenta deformações Divulgação

Publicado 04/01/2024 13:00 | Atualizado 04/01/2024 16:32

Em decorrência do alto índice de chuvas em Quatis nos últimos dias, o muro de contenção na obra de terraplanagem do futuro Hospital Municipal, localizado no bairro Barrinha, apresentou deformações. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) notificou a empresa responsável pela construção para solucionar o problema.

Além da notificação, a Prefeitura também informou que foi solicitada a anotação de responsabilidade do responsável técnico da obra e do projeto de construção. Em caso de uma nova ocorrência no local, os moradores devem entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones 0800 202 1033 ou (24) 99826-1867.