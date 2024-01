Quatis realiza cadastramento de imóveis para regularização fundiária - Divulgação

Publicado 03/01/2024 16:27

Visando a regularização fundiária, o Instituto Estadual de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro (ITERJ) realiza nesta semana o cadastramento de imóveis em Quatis. O acordo de cooperação firmado entre a prefeitura e o ITERJ, permite que a atualização cadastral seja realizada e, em seguida, ocorra a regularização imobiliária.

A prefeitura ressalta que o ITERJ não cobra nenhuma taxa para realizar o cadastramento, sendo 100% gratuito. A equipe do ITERJ também estará realizando cadastros visitando as residências do bairro.

Confira a programação abaixo:

Quarta-feira (03/01) - Boa Vista

Quinta-feira (04/01) - Água Espalhada

Sexta-feira (05/01) - Joaquim Leite

Sábado (06/01) - Falcão