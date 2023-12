Guarda Municipal de Quatis recebe nova viatura - Divulgação

Publicado 27/12/2023 08:00 | Atualizado 27/12/2023 16:05

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Quatis recebey uma nova viatura através de uma emenda parlamentar. Agora, o município conta com cinco veículos e uma moto para atendimento de Ordem Pública.

Outro motivo para celebrar o encerramento do ano, foi o sucesso do App 153 Cidadão, lançado neste ano pela Prefeitura para atender ocorrências na cidade. O aplicativo chegou no final do ano com mais de mil ocorrências registradas.

Segundo o secretário de Ordem Urbana, Mateus Ponciano, o investimento é necessário para a cidade. “É de suma importância a estrutura da Guarda Municipal que atua diariamente nas ruas 24 horas por dia. Em breve, também contaremos com a construção da nova base da GCM".