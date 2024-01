Laudo técnico aponta que água da biquinha segue própria para consumo - Divulgação

Publicado 11/01/2024 16:30 | Atualizado 11/01/2024 16:53

A Prefeitura de Quatis reabriu na quarta-feira (10) a Fonte Jacinto Sampaio Filho, a Biquinha, após um novo laudo técnico apresentar resultados positivos sobre a situação da água da mina local. De acordo com o documento, a água não mostrou sinais de contaminação e se encontra própria para consumo.

Por motivos de segurança, o patrimônio foi interditado pela Prefeitura no último sábado (6) após moradores se sentirem preocupados com um possível vazamento causado pela manutenção de uma rede de esgoto próxima ao local e que poderia contaminar a água da mina.

A situação vinha sendo monitorada desde o fim do ano passado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e pela Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental (VISA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que, junto com uma empresa especializada, coletava amostras da água para análises laboratoriais, as quais também não constataram nenhuma irregularidade.