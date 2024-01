Balcão de empregos de Quatis oferece 40 vagas - Reprodução internet

Balcão de empregos de Quatis oferece 40 vagas Reprodução internet

Publicado 09/01/2024 18:42

O Balcão de Empregos de Quatis, em parceria com uma empresa de energia solar, está com 40 vagas abertas para oito áreas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagasufv@bfwenergia.com.br com o nome da vaga desejada no campo “Assunto”.

As oportunidades são para a instalação de uma usina fotovoltaica. O início das obras está marcado para esta quarta-feira (10). A contratação será realizada por meio de um processo seletivo. Os requisitos para ingressar incluem: ser morador de Quatis e ter, no mínimo, 18 anos de idade.

Conheça as áreas e a quantidade de vagas:

Servente (Ajudante de Pedreiro) - 18 vagas

Pedreiro - 8 vagas

Eletricista (experiência em Usina Solar) - 5 vagas

Montador Mecânico (experiência em Usina Solar) - 5 vagas

Técnico de Segurança do Trabalho - 1 vaga

Assistente Administrativo de Obras - 1 vaga

Operador de Máquinas (retroescavadeira) - 1 vaga

Almoxarife - 1 vaga