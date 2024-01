Quatis atualiza vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 09/01/2024 16:00 | Atualizado 09/01/2024 18:34

Seguindo a Nota Técnica do Governo do Estado e do Ministério da Saúde que inclui as vacinas contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação Infantil, a Secretaria de Saúde de Quatis anunciou uma atualização na campanha do município.

Crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos poderão receber a 1ª dose. A 2ª dose poderá ser tomada um mês após a primeira. Já a 3ª dose, deverá ser aplicada dois meses após o recebimento da segunda dose.

Os grupos prioritários terão vacinação anual, sendo uma dose a cada ano ou uma dose a cada seis meses. Para mais informações, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.