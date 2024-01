Paulo Gustavo - Divulgação

Publicado 12/01/2024 07:00 | Atualizado 12/01/2024 09:16

A Prefeitura de Quatis abriu as inscrições para os Editais para aplicação da Lei Paulo Gustavo, que investirá o valor de repasse proveniente do Governo Federal de R$ 145.046,07 no setor cultural do município. Os editais contemplam o audiovisual e outras áreas culturais.

As inscrições vão até o dia 12 de janeiro de 2024, e estão sendo realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que fica localizada no Centro Administrativo 25 de novembro (Prédio da Prefeitura), das 08h às 17h. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo número 0800 202 1033.