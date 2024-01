Projeto Justiça Itinerante realiza primeira ação do ano em Quatis - Divulgação

Publicado 17/01/2024 18:37 | Atualizado 17/01/2024 18:45

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) realiza na sexta-feira (19) a primeira ação do ano do projeto Justiça Itinerante em Quatis. O ônibus da ação ficará estacionado na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, em frente à Igreja Matriz, das 9h às 15h.

Através do programa, a Defensoria Pública atende os moradores que não têm condições de contratar um advogado para resolver problemas de menor complexidade, com audiências no local e solução rápida de questões jurídicas. No dia 6 de outubro será realizada mais uma edição.