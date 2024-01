Publicado 15/01/2024 17:00 | Atualizado 15/01/2024 19:21

A Secretaria de Saúde de Quatis realiza na manhã desta terça-feira (16) a ação do projeto "Saúde sobre rodas" em Santana. A unidade móvel estará na comunidade para realizar as inscrições dos interessados em participar do projeto ‘Esporte é Mais Saúde’.

São 10 modalidades para você escolher: Grupo de Caminhada, Grupo de Corrida, Treinamento Funcional, Corrida Kids e Teen, Capoeira, Hit Dance, Danças Urbanas e Dança de Salão, Balé, Práticas Motoras Infantil e Yoga.

Para se inscrever, basta apresentar os seguintes documentos: Cartão SUS atualizado, RG e CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação. No caso de crianças e menores de idade, deverão estar acompanhados do responsável e apresentar Certidão de Nascimento.