Quatis abre inscrições para 2ª Corrida Solidário da Saúde Mental - Divulgação

Publicado 13/01/2024 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para a 2ª edição da Corrida Solidária da Saúde Mental, em alusão à campanha Janeiro Branco. O evento acontece no dia 28 de janeiro, a partir das 7 horas, com largada às 7h30, na Praça Dr. Teixeira Brandão, no centro.

A corrida terá um percurso de 7 km e também haverá uma caminhada com um trajeto de 3 km, em direção ao Horto Municipal de Quatis. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, através de um link , e seguem até o dia 22 de janeiro.

Haverá camisas personalizadas e medalhas para os 200 primeiros inscritos. A segunda edição da Corrida Solidária da Saúde Mental também contará com cerimônia de premiação, com entrega de troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral feminino e masculino.