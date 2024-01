Quatis abre inscrições para projeto 'Esporte é Mais Saúde' - Divulgação

Publicado 16/01/2024 16:00 | Atualizado 16/01/2024 18:15

Começam nesta quinta-feira (18) as inscrições para o projeto ‘Esporte é Mais Saúde’, iniciativa entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET). As inscrições vão acontecer todas as quintas e sextas-feiras, nas Unidades de Saúde do município, de acordo com o cronograma abaixo:

Toda sexta-feira nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) dos bairros Nossa Senhora do Rosário, Mirandópolis e Jardim Independência. E toda quinta na ESF do Jardim Polastri. Em todos os locais o atendimento será das 9h às 11h e às 14h às 16h.

O projeto oferece 10 modalidades esportivas, são elas: Grupo de Caminhada, Grupo de Corrida, Treinamento Funcional, Corrida Kids e Teen, Capoeira, Hit Dance, Danças Urbanas e Dança de Salão, Balé, Práticas Motoras Infantil e Yoga. As atividades são gratuitas e atendem a cada faixa etária de participantes a partir de 6 anos de idade.

Para se inscrever, basta se dirigir até a Unidade de Saúde tendo em mãos documentos como Cartão SUS atualizado, RG e CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação. No caso de crianças e adolescentes, devem estar acompanhados do responsável e apresentar Certidão de Nascimento.