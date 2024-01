Quatis realiza cadastramento para coleta de resíduos sólidos de saúde - Reprodução internet

Publicado 18/01/2024 18:00 | Atualizado 18/01/2024 21:47

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) de Quatis está realizando o cadastramento para coleta de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS). A ação é destinada a estabelecimentos que geram resíduos contaminantes com material humano, animal ou medicamentos presentes em clínicas, veterinárias e farmácias.

Dessa forma, esses materiais requererem um ambiente específico e propício para serem descartados e este descarte é muito importante para o meio ambiente. Para isso, é necessário que trabalhadores da área, que precisam realizar este tipo de descarte façam o cadastro.

O cadastramento para geradores de RSS pode ser realizado na Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA), localizada no prédio da Prefeitura de Quatis. Para o cadastro, são necessários os seguintes documentos: Cartão do CNPJ; Alvará de Localização e Funcionamento; Certidão Negativa de Débitos Municipal; e Documento de identificação com foto do proprietário.

Aos moradores que também têm a necessidade de descartar seus RSS, podem encaminhar à Unidade de Saúde mais próxima da residência, onde são coletados materiais e outros resíduos como: Agulhas usadas (teste de glicose, insulina, aplicações veterinárias); Medicamentos vencidos; e Navalhas usadas.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente pelo telefone 0800 202 1033, ramal 1027.