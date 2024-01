Secretaria de Educação abre matrículas para Educação de Jovens e Adultos - Divulgação

Secretaria de Educação abre matrículas para Educação de Jovens e AdultosDivulgação

Publicado 24/01/2024 09:00 | Atualizado 24/01/2024 10:18

A Secretaria Municipal de Educação de Quatis abre na próxima segunda-feira (29) as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Jovens, adultos e idosos podem ingressar na EJA Ciclos e EJA Fases (equivalente ao Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano).

A matrícula pode ser realizada das 13h às 18h na secretaria da Escola Municipal Pessoa de Barros, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Os alunos devem ter em mãos documentos como: Cópia e original do RG (maiores de 16 anos); Cópia e original da Certidão de Nascimento; Comprovante do Certificado de Reservista (homens maiores de 18 anos); Cópia do Comprovante de Residência; Declaração de Transferência ou Histórico Escolar original.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h15 às 21h30. Apenas o responsável legal pode assinar a matrícula do aluno. Em casos de guarda informal, devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar para orientações em relação à documentação do adolescente.