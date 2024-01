Publicado 24/01/2024 07:30 | Atualizado 24/01/2024 09:57

Pensando em começar o ano letivo de 2024 com o pé direito, a Prefeitura de Quatis preparou uma edição especial do projeto ‘SuperAção’ para marcar o fim das férias e o início das aulas. Nos dias 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro, das 8h às 11 horas, a ação será realizada em diversas unidades.

O projeto será realizado no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado d’Elias, no bairro Nossa Senhora do Rosário (para os alunos do CIEP 492 e da Escola Municipal Henry Nestlé), e na Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, no Centro (para os alunos da Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias e da Escola Municipal Profª Julieta Pereira Sampaio).

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizará diversas atividades e conteúdos como aulas dinâmicas e interativas, com foco na leitura, na escrita e no raciocínio lógico-matemático, oficinas de arte e de teatro e mini campeonatos de futebol.