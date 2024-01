Quatis inicia cadastramento para transporte gratuito para estudantes de cursos em outras cidades - Divulgação

Publicado 26/01/2024 11:00 | Atualizado 26/01/2024 11:14

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Quatis iniciou a atualização e cadastramento do programa Geração do Amanhã para o 1º semestre do ano de 2024. O programa oferece transporte gratuito para alunos do município matriculados em instituições de ensino de outras cidades e que necessitam do transporte para as aulas presenciais.

Para realizar o cadastro, basta se dirigir ao Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), com os documentos necessários para o cadastramento em mãos. A unidade fica na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, e funciona das 8h às 17h.

O período para o recadastramento segue até o dia 31 de janeiro. E os novos cadastros devem ser feitos entre os dias 1º de fevereiro e 1º de março. Podem se inscrever moradores de Quatis que são estudantes de Ensino Superior, Técnico ou Profissionalizante nas instituições de cidades vizinhas.