Publicado 10/02/2024 07:00

A Prefeitura de Quatis divulgou a programação do desfile dos blocos de rua e escolas de samba para o Carnaval 2024. Até terça-feira (13) serão 10 desfiles em diversos bairros do município. A participação é gratuita.

Os blocos foram autorizados por meio do Cadastro Cultural Carnavalesco, no qual os representantes de cada bloco e escola de samba realizaram as inscrições e receberam apoio e permissão para o desfile nas vias, conforme leis e diretrizes de organização e ordem pública.

Confira a programação:

Sábado (10/02):

Bloco Amigos da Família Lançone - 18h

Praça dos Expedicionários

Bloco Fla Nação - 18h

Praça da Matriz

Domingo (11/02):

Bloco Chapéu Maluco - 10h

Bar do Marcinho

Bloco Gigante da Colina - 16h

Em frente ao palco, na Av. Nossa Senhora do Rosário

Bloco Berço do Samba - 17h

Em frente ao palco, na Av. Nossa Senhora do Rosário

Segunda-feira (12/02):

Bloco Maria Folia - 8h

Bar do Marcinho

Bloco Las Vegas - 14h

Depósito de Bebidas Las Vegas

Bloco Que Merda é Essa? - 18h

Praça Dr. Teixeira Brandão

Terça-feira (13/02):

Bloco Las Vegas - 16h

Em frente ao palco, na Av. Nossa Senhora do Rosário