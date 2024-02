Quatis recebe palco móvel de festival de teatro - Divulgação

Quatis recebe palco móvel de festival de teatroDivulgação

Publicado 25/02/2024 09:00

Quatis recebe nos dias 27 e 28 de fevereiro o Palco Móvel Festival Abaré de Teatro. A ação traz uma programação extensa com diversas peças teatrais e atividades culturais. As atrações acontecem das 15h às 21 horas, na Praça Getúlio Vargas (Praça da Matriz), no Centro, com entrada gratuita.

O projeto, que transformou um contêiner adaptado em palco, conta com o talento de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de apresentações de teatro, espetáculo de circo, teatro de mamulengo, contação de histórias e atividades recreativas.

O Festival Abaré de Teatro é realizado pelo Emcena Brasil Produções, por meio do Ministério da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Confira a programação:

Terça-feira (27/02)

Espetáculo Musical para crianças

15h - A MENINA E O SABIÁ

16h – ATIVIDADES RECREATIVAS

Teatro de Bonecos

18h – AS PELEJAS DE CHARLES & LATÃO

Perfomance circense

19h – MALABARINDO

Espetáculo Musical para adultos

20h – MINHA ALMA É NADA, DEPOIS DESSA HISTÓRIA

Quarta-feira (28/02)

Espetáculo Musical para Crianças

15h - AS PERIPÉCIAS DA PRINCESA ESPERTA QUE CRIAVA UM PIOLHO E NÃO QUERIA CASAR

16h – ATIVIDADES RECREATIVAS

Contação de histórias

18h – A GALINHA GALINÁCEA MARGARINA FALA FINA

19h – CONVIDADO LOCAL

Espetáculo Musical para adultos

20h – CASA GRANDE & SENZALA – MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO