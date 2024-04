Publicado 02/04/2024 14:55

Quatis - A vacinação contra a gripe na cidade começou no dia 25 de março, mas foi suspensa foi falta de doses. De acordo com a prefeitura, a expectativa é que o governo do estado envie novas doses ainda nesta semana para dar continuidade na imunização dos moradores.

Diferente dos anos anteriores, o Ministério da Saúde antecipou a campanha que acontece entre os meses de abril e maio, para o final de março. Isso aconteceu em razão do aumento no número de casos de doenças respiratórias em todo o país.



Ainda segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que 6,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas em todo o estado do Rio de Janeiro.

Assim que as novas doses do imunizante chegarem à Quatis, os moradores poderão se vacinar em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. É importante levar CPF, RG, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Público Alvo



A vacina contra a gripe está disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, trabalhadores da Saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).