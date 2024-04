Publicado 03/04/2024 18:55 | Atualizado 03/04/2024 18:59

Quatis - Segundo a prefeitura, a cidade recebeu a nova remessa nesta quarta-feira (3) no final da tarde. A previsão é que amanhã (4), no inicio da manhã, as doses sejam distribuídas para as unidades de saúde para retomar a vacinação.

A vacinação contra a gripe no município começou no dia 25 de março. Diferente dos anos anteriores, o Ministério da Saúde antecipou a campanha que acontece entre os meses de abril e maio, para o final de março. Isso aconteceu em razão do aumento no número de casos de doenças respiratórias em todo o país.



Ainda segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que 6,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas em todo o estado do Rio de Janeiro.



Os moradores podem se vacinar em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. É importante levar CPF, RG, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

A campanha segue até o dia 31 de maio.