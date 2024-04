Publicado 12/04/2024 19:45

Quatis - Neste sábado (13), a Prefeitura de Quatis realiza o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza).

O horário é das 9h às 16 horas em todas as Unidades Basicas de Saude (UBS) do município, incluindo o Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (antiga Casa da Criança), no Centro.

Nos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim, a imunização acontece no horário das 9h às 12 horas.

Nesta etapa, estão sendo vacinados o público alvo:

- Idosos acima de 60 anos;

- Trabalhadores da saúde;

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

- Gestantes, puérperas;

- Pessoas com comorbidades ou deficiência permanentes;

- Professores;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (para passageiros urbanos e de longe curso);

- Quilombolas,

- Forças de segurança, salvamento e forças armadas,

- População em situação de rua, adolescentes em medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade..

Pra se imunizar é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. Para o grupo prioritário por profissões ou comorbidades, será necessário apresentar ainda a comprovação.