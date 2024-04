Publicado 10/04/2024 16:44

Quatis - Neste sábado (13), a Prefeitura de Quatis vai realizar a 6ª edição do ‘Ação Quatis’.. O objetivo é levar os serviços das secretarias municipais para a população e promover diversas ações gratuitas em espaço público.

O ‘Ação Quatis’ acontece das 8h às 12 horas, no Parque Municipal José Pereira da Rocha ‘Sargento’, mais conhecido como Parque da Cidade, no bairro Jardim Polastri. No local, terá uma extensa programação de atividades de recreação, serviços públicos e atendimentos em saúde para a população.



Vigilância Sanitária:



Pedidos de Raticidas, Moluscidas;

Ficha de cadastro para castração;

Pedidos de visitas domiciliares dos agentes de endemias;

Atendimento na Unidade de Saúde do bairro (ESF IV):





Saúde:



Vacinação contra a Influenza;

Tenda DANT (com aferição de pressão e de glicemia);

Consultas com especialistas por agendamento;

Consultas com Clínico Geral, livre demanda.



Assistência Social:



Atendimentos dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico e Bolsa Família)



Esporte:



Inscrições para o projeto Esporte é Mais Saúde, com apresentações de aulas nas modalidades:

Yoga: a partir das 8h30

Dança de Salão: a partir das 8h40

Balé: a partir das 8h50

Atletismo (Corrida e Caminhada): a partir das 9h40

Treinamento Funcional: a partir das 9h50

Hit Dance e Danças Urbanas: a partir das 10 horas

Capoeira: a partir das 10h10