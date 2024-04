Publicado 17/04/2024 20:02

Quatis - As inscrições para o projeto “Tocar, Cantar e Encantar” começam nesta quinta-feira (18). O projeto é uma iniciativa da Corporação, que vai oferecer aulas gratuitas de música através de uma parceria com a Prefeitura.



São quatro modalidades musicais oferecidas: Pífaro, Violão, Violino/Violoncelo e Coral. As inscrições acontecem nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de abril, no horário das 8h às 16h30, na Estação Cultural de Quatis (antiga Estação Ferroviária), no bairro São Benedito.



Podem participar moradores a partir de 8 anos de idade. Para se inscrever, basta comparecer até o local para preencher a Ficha de Inscrição, tendo em mãos documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. No caso de crianças e adolescentes menores de idade, devem estar acompanhados do responsável.