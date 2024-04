Polícia prende homens com arma em Quatis - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 22/04/2024 15:30

Quatis - A Polícia Militar prendeu um homem, de 28 anos, e um jovem, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (22). Os suspeitos foram encontrados com uma arma na rua Vereador Marcondes Ferraz, no bairro Água Espalhada, em Quatis.



De acordo com informações da PM, a polícia estava fazendo um patrulhamento naquela localidade quando escutaram barulho de tiros e em seguida viram uma moto em alta velocidade passar com duas pessoas.



A Polícia abordou o condutor e o passageiro do veículo. Um deles informou que estava com uma arma calibre 380 com nove munições na perna.



O homem e o jovem foram levados para a delegacia de Porto Real, onde estão à disposição da justiça.