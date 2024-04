Publicado 26/04/2024 15:22

Quatis - O prazo para dar entrada no pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e pré-inscrição no sistema de cotas para o Vestibular Cederj 2024.2 encerram neste domingo (28).

Ao todo são mais de 7.300 vagas. Os interessados devem realizar a solicitação pela internet, por meio de um requerimento. Para ter acesso, basta entrar na págima www.cecierj.edu.br/consorcio-cerderj/vestibular/2024-2/

No dia 14 de maio o resultado da análise do pedido de isenção e cota será divulgado na página do Cederj. Quem tiver o pedido deferido, deverá formalizar a inscrição na página do vestibular para garantir a participação.

Já para os demais candidatos que farão o pagamento da taxa, o prazo inicia nesta segunda-feira (29) até o dia 26 de maio. O valor da taxa é de R$ 89,90.

O Polo Cecierj de Quatis fica no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, no bairro Nossa Senhora do Rosário. O candidato interessado poderá sanar todas as dúvidas por lá.