Publicado 25/04/2024 18:01

Quatis - O programa Balcão de Empregos de Quatis anunciou nesta quinta-feira (25) dezoito novas vagas de emprego. Ao todo são quatro áreas diferentes. As vagas são para vendedor, motoboy, ajudante de obras e pedreiro.

Os moradores que estiverem interessados precisam morar em Quatis, ter no mínimo 18 anos e ter experiência na área. O prazo é até a próxima terça-feira (30) para deixar o currículo no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor de Quatis.

Segundo a prefeitura, uma vaga vai para a função de vendedor em uma empresa, que também está contratando um motoboy. Já o restante das vagas, são para outra empresa, que está aceitando 16 currículos.



O horário de funcionamento do CATE é das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. O endereço é Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro dacidade.