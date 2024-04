Guarda Civil de Quatis passa a usar aplicativo para comunicação interna - Foto: Divulgação/ PMQ

Guarda Civil de Quatis passa a usar aplicativo para comunicação internaFoto: Divulgação/ PMQ

Publicado 29/04/2024 16:51

Quatis - A Guarda Civil de Quatis agora está usando um aplicativo de comunicação interna. De acordo com a Prefeitura Municipal, novos smartphones foram adquiridos e serão usados pelos guardas através do aplicativo "GCM Mobile".

Essa nova tecnologia facilita o fluxo de informações entre a guarda que está em campo e a central. A base receberá a ocorrência e imediatamente, por meio do aplicativo, vai despachar a solicitação para que seja atendida o mais rápido possível.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Urbana, o objetivo é facilitar a comunicação interna dos agentes, agilizar o atendimento em casos de urgência na cidade e aumentar a eficácia.

Com essa implementação, Quatis se tornou a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a adotar essa estratégia. Além desse novo serviço, a prefeitura destaca ainda que o aplicativo "153 Cidadão" continua em funcionamento para ajudar a população.