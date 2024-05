Publicado 02/05/2024 19:03 | Atualizado 02/05/2024 19:04

Quatis - No próximo sábado (4) a Prefeitura de Quatis, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar uma Campanha de Vacinação Contra a Gripe.

Nesta primeira fase, apenas pessoas do grupo prioritário poderão tomar uma dose do imunizante. A iniciativa da prefeitura começa às 8h deste sábado no bairro Nossa Senhora do Rosário. Profissionais da Estratégia da Saúde da Família vão realizar visitar domiciliares afim de vacinar pessoas com comorbidades e acamadas.

Além do mutirão, a Unidade de Saúde ESF, no bairro Jardim Independência estará aberto para atendimentos gratuitos. Segundo a prefeitura, diversos médicos estarão à disposição para atender a população. Por lá, a ação começará às 7h até às 12h.