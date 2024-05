Publicado 30/04/2024 19:05

Quatis é destaque na vacinação contra a influenza. Segundo informações da Secretaria de Saúde da cidade, a adesão da população em relação ao imunizante é de 85%.

A vacina está disponível nas unidades de saúde da cidade. Nesta primeira fase, somente o grupo prioritário deverá tomar a dose. Nesta época do ano, é comum doenças virais respiratórias, por isso a importância de garantir a imunização.

Quem for gestante, criança ou adolescente, que sejam do grupo prioritário, deve se vacinar no Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher Criança e Adolescente (NAISMCA), antiga Casa da Criança, no centro da cidade.

Para receber o imunizante, é preciso apresentar o RG, CPF, Cartão do Sus e Carteira de Vacinação.