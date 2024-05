Publicado 09/05/2024 20:10

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis abriu as inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos na cidade. As áreas disponíveis são produção agrícola e rural.

Segundo a prefeitura, são 33 cursos disponíveis sobre toda a cadeia da produção agrícola. O objetivo é capacitar os moradores, principalmente os produtores rurais de Quatis (RJ) e movimentar o mercado.

Quem tiver interesse e quiser participar deve ter, no mínimo, 18 anos e apresentar documentos como CPF, RG e comprovante de residência. As inscrições estão sendo feitas no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE). O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 8h às 17 horas.

O CATE de Quatis fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, número 185, no Centro.



Confira alguns dos cursos disponíveis:



Administração Rural: Licenciamento Ambiental das Atividades Rural

Avicultura: Caipira

Equideocultura: Ferrageamento e Casqueamento

Equideocultura: Rédeas

Inseminação Artificial de Bovinos

Manejo do Rebanho

Operação e Manutenção de Roçadeiras Manuais

Prevenção e Controle de Queimadas

Aplicação de Agrotóxicos: Pulverizador Costal (em acordo a NR 31.8)

Tratorista Agrícola: Operação e Manutenção

Alimentação de Verão: Manejo de Pastagem

Manejo Eficiente da Ordenha