Publicado 27/05/2024 19:05

Quatis - A partir desta terça-feira (28), os moradores de Quatis (RJ) poderão se imunizar contra a dengue. Nessa primeira fase, apenas crianças de adolescentes com idades entre 10 e 14 anos receberão o imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, o objetivo é diminuir o número de hospitalizações e mortes causadas por infecções do vírus da dengue. Ao todo a prefeitura recebeu 235 doses da vacina contra a dengue para serem aplicadas a partir desta terça.

Ainda de acordo com o governo municipal, as vacinas estão sendo destinadas às crianças e adolescentes das cidades, em razão do alto índice de internações na região sudeste do país, principalmente entre pessoas com essa faixa etária.



O imunizante é uma solução injetável composta por diferentes sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue e o esquema de vacinação é composto por duas doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Além disso, a criança ou adolescente que foi diagnosticado com dengue recentemente, deve aguardar, pelo menos, 6 meses para receber o imunizante.



Para receber a vacina, é necessário ir até o Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), antiga Casa da Criança, no centro da cidade de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas.



O menor deve estar acompanhado do responsável legal e apresentar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão do SUS e caderneta de vacinação.