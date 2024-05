Ônibus "Saúde sobre Rodas" é reformado em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 23/05/2024 19:59

Quatis - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Quatis (RJ) divulgou nesta quarta-feira (20) que o ônibus "Saúde sobre rodas" está revitalizado e pronto para funcionamento. Este é o segundo ano que a cidade oferece este serviço para os moradores.

Segundo a SMS, o objetivo da iniciativa é oferecer diversos serviços da área da saúde, como exames de ultrassonografias, atendimentos médicos, odontológicos, entre outros que estarão disponíveis para toda a população de forma gratuita.

Garantir acesso dos moradores à esses serviços é o principal objetivo da ação. De acordo com a prefeitura, a população que mora em localidades distantes do centro, como as zonas rurais, tem dificuldade acessar qualquer serviço da área da saúde.

No ônibus "Saúde sobre Rodas", qualquer pessoa poderá ser atendida, já que dentro do veículo terá consultórios médicos e odontológicos. Ainda segundo a prefeitura, o projeto já atendeu comunidades como Quilombola de Santana e Joaquim Leite.

Além de ficar disponível para os moradores durante a semana, a unidade também estará na Feira de Artesanatos (FeirArte) e no Dia D de Saúde Bucal nas escolas. Para realizar o agendamento prévio de consultas ou exames, é necessário entrar em contato com a Secretaria de Saúde.