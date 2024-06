Publicado 05/06/2024 19:40

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis realiza o dia D da Campanha Nacional contra a Poliomielite neste sábado (8). A imunização é para crianças menores de 5 anos de idade.

O objetivo da ação, segundo a prefeitura, é garantir mais proteção contra o público desta faixa etária, que é muito afetado pela doença. A Poliomielite é uma paralisia infantil, contagiosa aguda, causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.



A campanha de imunização em Quatis vai acontecer das 9h às 16 horas, em todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade e no Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), a antiga Casa da Criança, no centro da cidade.

Ainda de acordo com o governo municipal, nos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim, a vacinação acontece das 9h até meio-dia. Para a criança receber o imunizante, basta o responsável legal da criança se dirigir até a Unidade de Saúde mais próxima e apresentar documentos como Cartão do SUS, CPF e RG, além da caderneta de vacinação do menor.



Crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal para o esquema primário, que consiste nas três doses da vacina inativada poliomielite (VIP). Já as crianças com idade entre 1 a 4 anos, que já receberam o esquema primário com VIP, devem ser vacinadas com a vacina oral poliomielite (VOP).