Publicado 10/06/2024 21:04 | Atualizado 10/06/2024 21:06

Quatis - A Prefeitura de Quatis publicou uma nota nesta segunda-feira (10) para explicar a falta d'água que está atingindo, principalmente, moradores de bairros distantes do centro. Segundo o governo municipal, uma análise técnica foi realizada para identificar o problema.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Quatis, onde foi feita a investigação, fica no bairro Bondarowsky. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fiscalizou os pontos de captação de água e também fez a mudança dos equipamentos que fazem as bombas funcionarem no local. Além disso, eles entraram em contato com a empresa de energia elétrica para verificar se havia alguma alteração que impedisse o total funcionamento do local.



De acordo com a prefeitura, nenhuma irregularidade foi encontrada que pudesse justificar a falta d’água no município, mas todos os fatos continuaram sendo acompanhados para tentar entender e resolver o problema em questão. Confira a nota na íntegra:

"Dentro desta apuração, a Prefeitura está realizando visitas noturnas em pontos estratégicos e vistoriando possíveis vazamentos ou registros fechados. Dessa forma, a Prefeitura ressalta que está apurando os fatos para também tentar identificar se o caso não se trata de uma possível tentativa de “sabotagem”. Por fim, a Administração Municipal informa que, no momento, a produção de água está NORMALIZADA, e, de forma gradativa, as linhas de distribuição estão restabelecendo a pressão para chegar a todas as residências. A previsão é de que, nos próximos dias, os reservatórios estejam completamente cheios e o abastecimento de água volte a ser normalizado em todos os bairros afetados."