Publicado 07/06/2024 18:28

Quatis - A partir desta segunda-feira (10) os estudantes de Quatis poderão realizar o cadastro no programa 'Geração do Amanhã'. Para participar, o aluno tem que estar matriculado em um curso superior, técnico ou profissionalizante.

O objetivo é oferecer transporte gratuito na cidade para os alunos que estudam em outras cidades da região. Quem já tem o benefício, deve ir até o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis para garantir a gratuidade no transporte público para o segundo semestre deste ano.



O cadastramento começa nesta segunda-feira, dia 10 de junho e vai até o dia 10 de agosto. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário e entregar documentos como RG, CPF, comprovante de Residência, 2 fotos 3×4, 6 últimos comprovantes de renda, comprovante de matrícula do curso, calendário Escolar, quadro de Horário da Instituição, entre outros.



O horário de funcionamento do CATE de Quatis é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17 horas. A unidade fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro.