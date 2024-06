Publicado 14/06/2024 19:42

Quatis - O Programa Balcão de Empregos está com novas vagas abertas a partir desta sexta-feira(14). Segundo a Prefeitura Municipal de Quatis, a empresa MV Power, em Bulhões, distrito de Porto Real, que está com as inscrições abertas.

Ao todo são 20 vagas para a função de Servente de Obras e 3 vagas para Pedreiro. O salário é de R$1.600,00 para Servente de Obras e R$2.376,00 para Pedreiro. Além disso, os contratados terão direitos ao vale transporte e alimentação no local.

Para participar tem que ter idade mínima de 18 anos e entregar o currículo atualizado no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis.

O CATE fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, n° 185, no Centro, e funciona de segunda à sexta, das 8h às 17 horas.