Publicado 17/06/2024 21:33

Quatis - Alunos da rede pública de Quatis realizaram na manhã desta segunda-feira (17) o plantio de mudas nativas para projeto de reflorestamento em Quatis (RJ). A ação aconteceu próximo à estrada Quatis x Glicério. O local está sendo base para o projeto de reflorestamento, em parceria com a CEDAE, por meio do programa “Replantando Vidas”.

Nesta primeira etapa, os estudantes plantaram as mudas em uma área verde do município. Recuperar as áreas ambientais é o principal objetivo da iniciativa. Ao todo 20 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas.

Além de plantar, os alunos aprenderam sobre todas as etapas da plantação com os técnicos da CEDAE, que explicaram também sobre o programa “Replantando Vidas” e destacaram a importância do processo de plantio para a preservação do meio ambiente.