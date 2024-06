Laboratórios de iniciação científica são inaugurados em Quatis - Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 21:57

Quatis - Dois laboratórios de iniciação científica foram inaugurados nesta terça-feira (25) em Quatis (RJ). A cerimônia da inauguração aconteceu no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, no bairro Nossa Senhora do Rosário, que recebeu um centro laboratorial.

Além dessa unidade, a Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias também recebeu um laboratório de iniciação científica. A criação desses espaços faz parte do projeto “Intramuros”, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC). O objetivo é atender os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e incentivar atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação.

De acordo com a Prefeitura de Quatis, os laboratórios contam com uma capacidade de atendimento de até 35 crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos. O espaço permite que alunos do Ensino Fundamental tenham o primeiro contato prático com a área tecnológica de forma didática e efetiva.