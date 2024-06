Publicado 25/06/2024 16:07

Quatis - Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (24) por agredir a companheira em Quatis (RJ). A vítima denunciou o caso à polícia, que fez a prisão no bairro São José.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra mulher. Ao chegarem no local, os agentes fizeram contato com a mulher que fez a denúncia. Ela informou à polícia que o seu companheiro, o qual já havia registrado ocorrência no dia anterior, teria voltado a sua residência e teria lhe agredido.

Diante do depoimento, a polícia deu voz de prisão ao acusado e encaminhou a vítima até o Hospital São Lucas para receber atendimento médico.

Depois, os dois foram encaminhados para a delegacia de Porto Real, que atende Quatis, onde após apreciação, o homem foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha permanecendo preso.