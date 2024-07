Publicado 05/07/2024 14:46

Quatis - A vacinação contra a Covid-19, na variante "Acturus", também chamada de XBB, já está disponível na cidade. Nessa etapa, somente pessoas do grupo prioritário serão vacinadas, como gestantes, puéperas, idosos, profissionais de saúde e maiores de 18 anos com comorbidades.

Os moradores que fizeram parte do público-alvo podem se vacinar das 9h às 16 horas, em todas as Unidades de Saúde do município, a partir de um calendário vacinal escalonado. Confira:

- Segunda-feira – ESF IV Conselheira Neuza Pacheco, bairro Jardim Polastri;

- Terça-feira – ESF II Maria da Glória Silva, bairro Mirandópolis;

- Quarta-feira – Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA) – antiga Casa da Criança, Centro;

- Quinta-feira – Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário;

- Sexta-feira – ESF III Ana Greice, no bairro Jardim Independência.

Para receber o imunizante, é necessário se dirigir até a Unidade de Saúde de sua referência e apresentar documentos de identificação como RG, CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.