Publicado 03/07/2024 18:56

Quatis - As inscrições para a pré-matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas em Quatis (RJ). Os interessados podem realizar o cadastro até o dia 5 de julho, próxima sexta-feira.

O EJA tem como objetivo oferecer um ensino de qualidade para jovens, adultos e idosos que, por algum motivo, ainda não concluíram os níveis do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para garantir a inscrição, é necessário ir até a secretaria da Escola Municipal Pessoa de Barros, no mesmo prédio da Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, no Centro, das 13h às 19h com a Certidão de Nascimento e comprovante de residência em mãos.

Em casos de estudantes menores de idade, somente o responsável legal poderá assinar a matrícula do aluno. As aulas vão acontecer de segunda à sexta-feira, das 18h15 às 21h30. Mais informações podem ser obtidas com a secretaria da escola ou com a Secretaria de Educação, através do telefone 0800 202 1033.