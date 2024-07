Publicado 01/07/2024 16:40

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (1) o Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) na cidade. O objetivo é atualizar a carteira de vacinação das crianças com idades entre 6 meses a 5 anos contra a Poliomielite e Sarampo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essa iniciativa vai garantir a proteção dos bebês e das crianças contra diversas doenças, mas as duas são as principais da campanha. A ação vai ser realizada pelas equipes das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF’s), por meio de visitas nas residências.

A orientação é para que os pais ou responsáveis desta faixa etária separem a caderneta de vacinação para facilitar o atendimento durante o monitoramento.



O morador que estiver interessado em atualizar a carteira de vacinação pode ligar para o número 0800 202 1033 ou procurar a Unidade de Saúde de seu bairro ou de sua referência.