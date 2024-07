Publicado 11/07/2024 20:06

Quatis - A segunda edição do Mega Feirão de Imóveis, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Quatis/Porto Real, vai acontecer neste sábado, dia 13 de julho.

Segundo o presidente da CDL Quatis/Porto Real, Willian Vilela, as imobiliárias apresentarão diversos tipos de imóveis, como apartamentos, casas, lotes e sítios com condições especiais. O objetivo é movimentar a economia e facilitar o sonho da casa própria por meio da assessoria e consultoria das imobiliárias participantes, que darão todo o suporte necessário do início ao fim das negociações.

Além disso, no evento, terão expositores, espaço gourmet e de negociação, área kids e diversos stands. Ao todo são esperadas cerca de 300 pessoas. Ainda de acordo com o presidente da CDL, a terceira edição já está programada para novembro deste ano, já que o sucesso da primeira foi grande e há grandes expectativas para a terceira.