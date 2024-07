Cartão 'Melhor Idade' é entregue para idosos em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Quatis

Publicado 05/07/2024 14:52

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis realizou a entrega do cartão 'Melhor Idade' aos idosos que fizeram a solicitação do benefício na cidade. Com o cartão, a população com mais de 65 anos de idade garante a gratuidade no transporte público. Essa é uma parceria entre a Administração Municipal e o SINDPASS, que foi firmada ainda em maio deste ano.

Segundo a prefeitura, o objetivo facilitar o acesso à gratuidade concedida pela Lei nº 4.291 de 22 de março de 2004, que institui o sistema de bilhetagem eletrônica nos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus.

A entrega benefício aconteceu no Gabinete do Prefeito, no prédio da Prefeitura Municipal. Os idosos que ainda não solicitaram o cartão 'Melhor Idade' e querem aderir ao o benefício, devem se dirigir até o Centro Administrativo 25 de Novembro (prédio da Prefeitura Municipal) e procurar o Departamento de Cadastro Único, da Secretaria de Assistência Social.

O espaço funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Basta apresentar documentos pessoais, como Carteira de Identidade (RG) e comprovante de residência.