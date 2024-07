Drogas são deixadas para trás por suspeito que conseguiu fugir - Foto: Divulgação/PM

Publicado 22/07/2024 19:57

Quatis - Um suspeito escapou durante uma abordagem policial na manhã desta segunda-feira (22), em Quatis (RJ), e deixou uma sacola com drogas para trás. A fuga aconteceu na Rua do Valão, no bairro São Benedito.



De acordo com informações da Polícia Militar, enquanto patrulhava o endereço, a equipe da Patrulha Tático Móvel (Patamo III) avistou um homem em uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito começou a fugir e abandonou uma sacola plástica.

Apesar dos esforços, os policiais não conseguiram capturá-lo, mas apreenderam a sacola contendo 40 pinos de cocaína e sete invólucros de maconha.



As drogas apreendidas foram levadas para a 100ª Delegacia de Polícia (DP) para registro e procedimentos legais.