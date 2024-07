Publicado 31/07/2024 14:28

Quatis - A Polícia Militar do 37º Batalhão apreendeu drogas na noite de segunda-feira (29), em Quatis (RJ). A apreensão aconteceu no bairro São Benedito, depois que uma equipe da Patrulha Tático Móvel recebeu uma denúncia na Rua do Valão.

De acordo com informações da PM, os agentes receberam uma denúncia por volta de 21h20 de que um homem vestido de preto estaria guardando uma sacola em uma residência. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a sacola com 54 trouxinhas de maconha e 30 pinos de cocaína.



Os materiais foram levados para a 100ª Delegacia de Polícia (DP), que atende Quatis, onde foram pesados, resultando em 54 gramas de maconha e 30 gramas de cocaína, que ficaram apreendidas.